الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2500 ناشىء يتقدم لاختبارات "انتقاء" المشروع القومي للموهبة في كفر الشيخ

الناشئين
الناشئين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن شروط التقدم للجان الانتقاء الخاص بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجان الانتقاء المزمع عقدها بالمحافظة والمشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، في رياضات "التايكوندو، المصارعة، كرة اليد"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب أشادت بتزايد أعداد المتقدمين على موقع وزارة الشباب للالتحاق باختبارات الانتقاء و بلغ عددهم من المحافظة 2500 ناشئ للعبات التايكوندو و المصارعة وكرة اليد، للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

وأعلن شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو وهي أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتى كفر الشيخ ودسوق، أما عن شروط المصارعة  أن يكون من مواليد 2011، 2012 بمدينة بيلا و عن لعبة كرة اليد أن يكون المتقدم  من مواليد 2008، 2009، 2010 و الأطوال  الخاصة بمواليد 2008 هى 182سم و بمواليد 2010 الطول   يكون 174 سم.

 

ناشء شباب البطل القومي موهبة كفر الشيخ

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