يدرسها البرلمان.. تعديلات تشريعية جديدة لتحفيز طلاب الثانوية العامة والدبلومات

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ينص على منح الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية درجات إضافية إلى المجموع الكلي.

وفيما يلي يرصد “الدستور” أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من النائبة في النقاط التالية: