يدرسها البرلمان.. تعديلات تشريعية جديدة لتحفيز طلاب الثانوية العامة والدبلومات
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ينص على منح الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية درجات إضافية إلى المجموع الكلي.
وفيما يلي يرصد “الدستور” أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من النائبة في النقاط التالية:
- حسب التعديل المقترح لا تمنح تلك الدرجات سوى للطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية.
- تلزم التعديلات المقترحة وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالتنسيق فيما بينهما لتحديد البطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية او المسابقات الإقليمية أو الدولية كشرط لمنح حافز التفوق الرياضي.
- تتولى وزارة التربية والتعليم بوضع شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي ووضع معايير الحصول عليها وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
- تشمل المنحة مجالات الابتكار، حيث يمنح الحاصلون على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها والبحث العلمي والمشاركين في المسابقات الإقليمية والدولية والمحلية على مستوى الجمهورية درجات تضاف الي المجموع الكلي.
- تختص أكاديمية البحث العلمي بمنح الحافز الابتكاري للطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يتفق عليها الجانبان لمنح درجات الحافز الابتكاري للطلاب ووفقا لأكواد المسابقات الإقليمية أو الدولية.
- يهدف مشروع القانون المقدم إلى تشجيع أولياء أمور الطلاب على تنمية مواهب أبناؤهم سواء كانت رياضية أو العلمية، إضافة إلى نشر الثقافة العلمية في المجتمع.
- تؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا التعديل سيشجع الطلاب على التفوق، خاصة وأن كثيرين منهم يكون في أمس الحاجة إلى درجات تضاف إلى مجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.