الإثنين 29 مايو 2023
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متعددة المهام.. 9 معلومات هامة عن فرقاطة "القهار" طراز MEKO-A200 (فيديو)

فرقاطة القهار طراز
فرقاطة القهار طراز MEKO A200

تتميز الفرقاطة "القهار" طراز (MEKO-A200) والتي تعد الثانية التي تسلمتها القوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين، بعدة خصائص والتي يتم إبرزها من خلال السطور القادمة:-

  1. طراز (MEKO-A200).
  2. جرى بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية.
  3. تعد الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.
  4. متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية.
  5. تمتلك منظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتى السلم والحرب.
  6. تأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر.
  7. تعتبر بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى.
  8. تأتي فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى.
  9. دعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.
القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز MEKO-A200 ترسانة SBN الألمانية القوات البحرية المصرية الفرقاطة القهار

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