متعددة المهام.. 9 معلومات هامة عن فرقاطة "القهار" طراز MEKO-A200 (فيديو)
تتميز الفرقاطة "القهار" طراز (MEKO-A200) والتي تعد الثانية التي تسلمتها القوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين، بعدة خصائص والتي يتم إبرزها من خلال السطور القادمة:-
- طراز (MEKO-A200).
- جرى بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية.
- تعد الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.
- متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية.
- تمتلك منظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتى السلم والحرب.
- تأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر.
- تعتبر بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى.
- تأتي فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى.
- دعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.