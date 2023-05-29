"صناعة الجلود" تستعد للمشاركة فى 3 معارض خارجية لزيادة صادرات القطاع

تستعد غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في 3 معارض خارجية في عدد من الدول العربية خلال الشهور القليلة المقبلة لفتح أسواق جديدة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية عالميًا.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة تخطط للمشاركة في عدة معارض دولية في السعودية والعراق وليبيا، في إطار خطة الغرفة لتطوير وتحديث صناعة الجلود والارتقاء بقدرتها التنافسية وزيادة صادرات المصانع العاملة بالقطاع بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود لمناقشة خطة المعارض الخارجية والداخلية، بحضور جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، ومصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض، ومحمد زلط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، وعلاء النمر مدير الغرفة، وعمر حفني نائب مدير الغرفة، وأشرف الهواري مدير شركة فيجن للمعارض، وهاني عبدالمنعم مدير شركة إكسبو لاين للمعارض.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن من أبرز المعارض التي من المقرر المشاركة فيها المعرض الدولي للأزياء والموضة والمنتجات الجلدية، والمقرر إقامته في السعودية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، لزيادة الصادرات للسوق السعودية التي تعد من أبرز الأسواق التي تستهدفها الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المعرض الثاني المقرر المشاركة فيه هو الأسبوع التجاري في العراق والذي سيضم بعثة تجارية من الشركات المصرية العاملة بالقطاع، وسيتم إقامته في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض الثالث الذي ستشارك فيه غرفة صناعة الجلود بالخارج سيتم إقامته في مدينة بني غازي في ليبيا في شهر يناير 2024.

وأشار مصطفى علام رئيس لجنة المعارض، خلال الاجتماع، إلى أن الغرفة حريصة على مساعدة المصانع المحلية العاملة بالقطاع على تصدير منتجاتها وتقديم ندوات توعوية لتأهيل هذه المصانع للتصدير، ودراسة أبرز الأسواق التصديرية المستهدفة واحتياجاتها من الأحذية والمنتجات الجلدية لعرضها على أعضاء الغرفة.

وأكد أنه بعد نجاح الغرفة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للجلود في دوراته السابقة وخصوصًا آخر دورة التي استهدفت من خلالها الغرفة التصدير، فكان لا بد من تنظيم بعثات ترويجية والمشاركة في المعارض الخارجية لتتويج هذه الجهود بزيادة صادرات القطاع، حيث إن التصدير هو الحل السحري في الوقت الحالي لتوفير العملة الصعبة وتشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع في ظل تراجع المبيعات في السوق المحلية.

واجتمعت غرفة صناعة الجلود مع مي عسل رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لبحث التعاون المشترك وعرض المعارض والبعثات الترويجية التي ترغب الغرفة في إدراجها بخطة الأنشطة الترويجية للهيئة خلال العام المالي 2023/2024.