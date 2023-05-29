السجن المؤبد لعاطل بتهمة خطف فتاة والتعدى عليها وتصويرها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بخطف فتاة والتعدى عليها وتصويرها بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36163 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليها "م ح م"، بأن اقتادها عنوة عنها حال ترجلها بدرج العقار بمسكنها، وما أن ظفر بها حتى قام بشل مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القصرية من الإكراه من اصطحابها إلى محل الواقعة.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجنى عليها بالقوة والتهديد وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير ترخيص، تالية الوصف، فى مواجهتها مهددا إياها بإنفاذها فى جسدها أن لم تخضع بالانصياع له، وقام بتصويرها بهاتفه الخلوى، وقام بمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن قام بالاحتفاظ بالمقطع الفيديو المصور فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضاها وبطريقة تهدد القيم الأسرية المجتمعية فى المجتمع المصرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، تأجيل نظر محاكمة عاطلين قتلا الطفل زياد أشرف ابن مركز الخانكة، لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى وعندما عرفهما قاما بالتخلص منه بخنقه حتى الموت وإلقاء الجثة فى إحدى المناطق النائية المتاخمة للكتلة السكنية بدائرة مركز شرطة الخانكة، لجلسة 17 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وطلب ممثل النيابة العامة، تأجيل نظر قضية مقتل طفل على يد عاطلين بالخانكة لسرقة هاتفه المحمول، للاستعداد، وكذلك طلب دفاع المتهم للمرافعة، كما طلب عرض المتهم الأول على مصلحة الطب النفسى للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية وفقا لما أقره دفاعه حول تعاطية للمواد المخدرة وتأثيرها على مدى سلامة قواه العقلية، فيما تمسك دفاع المتهم الثانى بحضور المحامى الأصيل لإبداء طلباته والدفاع عن المتهم والاستعداد والمرافعة.



وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمان وهما "محمد ع ح" و"محمد ا ش"، لمحكمة الجنايات لأنهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجنى عليه الطفل "زياد أشرف" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية، إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالى" وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجنى عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثانى بإسقاطه أرضًا وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال قيام المتهم الثانى بالإطباق على عنقه بيده مستمرا فى الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.



وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخرتين تاليتى الوصف قد تقدمتها إذ إنهما فى ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجنى عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلًا حداثة سنه طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثانى بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.



وقام المتهم الأول بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثانى وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالى وقدره مائة وخمسون جنيهًا كانت بحوزته بعدما هددا إياه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقة حتى الموت.