العراق.. "نفط البصرة" تعلن عن مشاريع استراتيجية كبيرة للإنتاج والتصدير

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الإثنين، عن وجود مشاريع استراتيجية كبيرة للبنى التحتية والإنتاج والتصدير.



وقال مدير الشركة باسم عبدالكريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة نفط البصرة هي الشركة الأولى التي ترفد موازنة الدولة العراقية بأكثر من 75‎ بالمائة".



وأضاف عبدالكريم أن "الشركة لديها مشاريع استراتيجية كبيرة للبنى التحتية والإنتاج والتصدير".



وأشار إلى أن "هناك شركات أجنبية عاملة في البصرة، وهناك شركات أجنبية أخرى أيضًا، ستدخل العمل خلال جولات التراخيص المقبلة".