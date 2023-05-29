الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بالتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

طالب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال في كلمة أمام الدورة 18 لاجتماع كبار المسئولين والدورة 17 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسئولين لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، إن الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني العنصري يمارس مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحقيق العدالة الدولية، والتخلص من هذا الظلم.

وبين مندوب فلسطين أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني على جميع المستويات، مشيدًا بالدور الصيني الإيجابي في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جامعة الدول العربية المحكمة الجنائية مهند العكلوك التعاون الصيني العربي التعاون العربي الصيني

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