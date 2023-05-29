الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 4 مليارات جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الإثنين- ثانى معاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب، على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشتبهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين المصريين والعرب الأفراد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و119 مليار جنيه، مقابل تريليون و11 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأحد – أول تعاملات الأسبوع .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إى جى إكس 30» بنسبة بلغت 47. 0%، بما يعادل 80.39 نقطة، ليغلق عند مستوى 17212.84 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى «إى جى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة بلغت 1.2 %، بما يعادل 38.46 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 3238.05 نقطة، ما أسهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقا"إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى قفز بنسبة بلغت 1.17 %، بما يعادل 56.08 نقطة، لينهى تعاملات اليوم الإثنين عند مستوى 4844.5 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 2.45 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 1.34 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 105.9 ألف صفقة شراءً وبيعًا.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الاثنين مليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية و المتعاملين الافراد الاجانب عمليات بيع مشتبهة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و المتعاملين المصريين و العرب الأفراد و ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة بلغت 47 0

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