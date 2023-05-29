الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. أرباح التعمير والاستشارات تقفز إلى 36.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 621%، على أساس سنوي. 

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 36.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 92.39 مليون جنيه، مقابل 12.59 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

يشار إلى أن التعمير والاستشارات الهندسية، حققت صافي ربح بلغ 115.57 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 10.62 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من أرباح العام الماضي نحو 73.88 مليون جنيه، مقابل 9.64 مليون جنيه خلال 2021.

بينما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة نحو 41.68 مليون جنيه أرباحاً خلال 2022، مقابل 980.51 ألف جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 86.5 مليون جنيه، مقارنة بـ46.5 مليون جنيه خلال 2021.

وكانت القوائم المالية المستقلة، أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 24.76 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 10.94 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

 

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