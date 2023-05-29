الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة.. 3.3 مليون جنيه خسائر الأهرام للطباعة خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 196.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الإثنين، أنها سجلت خسائر بلغت 3.35 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال الثلاثة أشهر إلى 2.6 مليون جنيه، مقابل 7.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الأهرام للطباعة والتغليف، سجلت خسائر بقيمة 11.48 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بلغت 12.72 مليون جنيه خلال عام 2021.

وتراجع صافي المبيعات خلال العام الماضي ليسجل 20.06 مليون جنيه، مقارنة بـ26.33 مليون جنيه خلال العام الماضي.

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