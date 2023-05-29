وفد روسى يزور جامعة الإسكندرية لدراسة فرص فتح فروع للجامعات الروسية

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الإثنين، وفدًا روسيًا مكونًا من ممثلين عن وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، والمؤسسة روساتوم ROSATOM للطاقة النووية الروسية، بحضور الدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة شيرين عبد السلام، منسق البرنامج الدولي للعلوم الأعصاب بكلية العلوم، والدكتورة نيللي مصطفي، الأستاذ المساعد بكلية الصيلة ومساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أشرف الغندور أن العلاقات بين مصر وروسيا تعد علاقات تاريخية، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بغية بحث القضايا المتعلقة بفتح فروع للجامعات الروسية في جامعة الإسكندرية، وذلك على هامش المؤتمر الثاني بين روسيا وإفريقيا الذى سيعقد في سانت بطرسبرج في يوليو 2023.

وأضاف أن اللقاء تضمن أيضاً دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة الإسكندرية والجامعات الروسية.

فيما استعرض الوفد الروسي، الجامعات الروسية والبرامج العلمية المقترح التعاون بينهما، حيث أبدي الوفد استعداده التام للتعاون مع جامعة الإسكندرية، لا سيما أنها تعد من الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأقيم أمس حفل ختام توزيع الجوائز الفردية وجوائز التميز للمهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية، الذى نظمته اللجنة الفنية لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقام بتوزيع الجوائز الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، نيابة عن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم خلال المهرجان إقامة 17 عرضا مسرحيا على مسارح مركز الحرية للإبداع، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى، ومسرح الجامعة، تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة منال فودة أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة صديقة لاشين أستاذ التمثيل بقسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة داليا فؤاد مدرس الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

