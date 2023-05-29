بحضور 37 شركة.. "تصديري الصناعات الغذائية" يجتمع بأعضائه الجدد

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لقاء تعريفيا حضره نحو 90 ممثلا عن الشركات المنضمة حديثًا إلى المجلس والبالغة نحو 37 شركة فى مجال الصناعات الغذائية، مع نحو 15 شركة وجهة داعمة للتصدير فى العديد من المجالات ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك cib وشركات الفحص والجودة والشحن واللوجستيات، والتسويق، والتعبئة، والتغليف.

شارك في الاجتماع من أعضاء الإدارة التنفيذية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على رأسهم مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وتميم الضو نائب المدير ومسئول البعثات التجارية، وهبه سهيل مسئول المعارض، وسمير عبد الله مسئول العضوية، وليليان ميشيل أخصائي التدريب، ونرمين مجدي من إدارة التدريب.

من ناحيتها، كشفت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن اللقاء يأتى فى إطار مساعدة الشركات الجديدة للتعرف على الخدمات التى يقوم بها المجلس التصديرى والشركات الداعمة له والتى تسهم فى رسم السياسات التصديرية وتنميتها بشكل أسرع، مشيرة إلى أن المجلس كثف من ندواته ودوراته التدريبية خلال الفترة الماضية لمساعدة الشركات خاصة الصغيرة منها على التصدير عن طريق إطلاعهم على الفرص التصديرية المتاحة بالكثير من الأسواق.

وقالت خيري إن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية بما يساهم في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية بالأسواق الخارجية، لافتة إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من الشركات المصرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والتي تمثل كبار ومتوسطى وصغار المصدريين العاملين بالقطاع.

وأضافت أن المجلس يعد جهة استشارية لوزارة التجارة والصناعة، كما يعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية، منوهة بأن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية بإجمالي صادرات تُقدر بـ4.2 مليار دولار خلال العام الماضي مثلت حوالي 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

واستعرضت هبة سهيل مسؤول العضوية والمعارض الخارجية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الخدمات التي يقدمها المجلس سواء للأعضاء أو مقدمي الخدمات، حيث يشارك المجلس في المعارض الكبرى وتصل المشاركة في بعض لأكثر من 90 شركة.

وأضافت أن الأعضاء من مقدمي الخدمات يقدمون تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30 %، سواء على التحاليل الخاصة بالمنتجات أو الخدمات اللوجستية، كما يقدم المجلس خدمات التمويل عن طريق بنكي CIB، والبنك الأهلي الكويتي.

وكشف المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن المجلس انتهج سياسات مختلفة فى تنظيم بعثاته التجارية ليضمن تحقيق أقصى استفادة لكل المشاركين فيها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم الكثير من البعثات التجارية الناجحة إلى عدد من الدول منها، كينيا، أوغندا، غانا، السودان، جنوب السودان، الأردن، السعودية، والمغرب.

وتابع: "يتم تنظيم لقاءت ثنائية للشركات المشاركة فى البعثات التجارية بالمستوردين مباشرة للتعرف على منتجاتهم، كما يتم تنظيم زيارات لأسواق الجملة والسوبر ماركت والجهات المسئولة فى تلك الدول، كما يرافق معظم البعثات التجارية الدكتور طارق الهوبى، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية".

وأضاف أن توجيهات مجلس الإدارة فى الوقت الراهن أن تتجه البعثات التجارية إلى الدول المتقدمة ذات الفرص التصديرية الكبيرة، كاشفا أن المجلس يعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر المقبل بالتزامن مع معرض فانسى فودد، كما يجهز لبعثة أخرى إلى جمهورية العراق الشقيق.

وأشار إلى أن المجلس التصديري لديه فريق عمل متخصص يقوم بتحليل بيانات التصدير أولا بأول للوقوف على أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية وأكثر تلك المنتجات تصديرا، وأبرز الشركات التى تعثرت فى أسواق معينة وأسباب تعثرها، مؤكدًا أن تحليل البيانات يمكن المجلس من تحديد الأسواق التصديرية المستهدفة بشكل دقيق ما يسهم فى رسم خطط الشركات التصديرية ويجنبها أى أزمات تصديرية مستقبلية، خاصة الشركات قليلة الخبرة أو الحديثة فى التصدير.

واستعرضت ليليان ميشيل أخصائي التدريب في المجلس التصديري، الدورات التدريبية التي قدمها المجلس سواء بمقر المجلس أو بمقر الشركات الأعضاء، حيث قدم المجلس العام الماضي 132 دورة، منهم 12 دورة في الإسكندرية، وتم تدرب خلالها نحو 1400 متدرب.

وأضافت أن المجلس يتنقل ويقدم خدمات التدريب في أي مكان على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم خدمات التدريب في العاشر من رمضان والإسكندرية والمنيا وغيرها من المحافظات، وفقا لطلب الشركات، كما يعقد المجلس ندوة أسبوعية كل يوم أربع لمناقشة أهم القضايا التي يهتم بها الأعضاء.

فى السياق ذاته، ألقت الدكتورة هند عبد الللاه - مديرة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات وتحليل العناصر الثقيلة فى الأغذية كلمة تعريفية عن خدمات المعمل المختلفة وأجهزته المتطورة لتحليل المنتجات الغذائية التى تستهدف التصدير، كذلك تم إلقاء الضوء خلال الاجتماع على برامج تطوير الموردين المصريين بقطاع الصناعات الغذائية المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد".