الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد حسم الدوري.. برشلونة يقترب من تمديد عقد تشافي حتى 2026

تشافي
تشافي

اقترب نادي برشلونة من تمديد عقد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة .

ويتولى تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة منذ نوفمبر 2021، ويرتبط مع الفريق بعقد حتى 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة دخل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تشافي من أجل تمديد عقده.


وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني عن موسم 2022-2023، بعدما تصدر جدول البطولة أغلب فترات الموسم.


وأفادت الصحيفة أن إدارة برشلونة سرعت عملية مفاوضات تمديد عقد تشافي خلال الأسابيع الماضية، مشددة على أن المؤشرات كلها تنبيء باقتراب إتمام الاتفاق، خاصة في ظل العلاقة المتناغمة بين كلا الطرفين.


وأشارت سبورت إلى ان العقد الجديد الذي سيوقع عليه تشافي سيمتد حتى يونيو 2025، مشددة على أن تشافي على دراية تامة بالوضع الاقتصادي الحساس الذي يعيشه برشلونة ولهذا فإن مسألة مدة العقد لن تكون عائقًا بالنسبة له.

تشافي برشلونة الدوري الاسباني الليجا تمديد عقد تشافي

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