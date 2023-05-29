محافظ القاهرة يؤكد اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة

أقامت محافظة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية في إطار انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وصرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم بأن تلك الفعاليات تأتي فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد تضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود، والخوص، والحديد المشغول، والكروشيه، والإكسسوار والديكوباج، والريزن، بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا.