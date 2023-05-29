وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتعمير شمال سيناء

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أثناء زيارته مركز ومدينة الشيخ زويد، اليوم، بمرافقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة، رئيس مدينة الشيخ زويد، أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة، وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة.



وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء شمال سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به العاملون بالجهاز التنفيذى للمحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى صدور تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع، فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، مضيفاً أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.



وأضاف أن حجم المشروعات التى نفذتها الدولة فى محافظة شمال سيناء منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٣١ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٩٠٤ مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية، على رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالى، مضيفاً أنه جار تنفيذ حوالى ٢٦٢ مشروعا فى عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٨ مليار جنيه.



من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تركيز الدولة فى الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء فى قلب خطة التنمية بالدولة من خلال التركيز على محورين هما: التوسع فى مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بخصائص السكان والتوسع فى الاستثمار فى البشر وبناء القدرات.



وأشارت السعيد إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لشمال سيناء بخطة عام 22 /2023 بلغت نحو 8 مليارات جنيه، لافتة إلى مشروعات الزراعة وإنشاء 13 تجمعا زراعيا بالمحافظة ومشروعات الطرق ومحطات المعالجة ومشروعات الصحة التى تتضمن تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأولية، وكذلك مشروعات الشباب والرياضة التى تشمل تطوير استاد العريش وغيرها.



وبدوره، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة وفى شتى القطاعات.



وخلال الجولة التفقدية قام الوزيران يرافقهما المحافظ بتفقد وحدة الرعاية الأولية وإحدى المدارس بقرية الخروبة وافتتاح معرض المنتجات السيناوية، وتفقد عدد من الزراعات في منطقة جنوب الخروبة، فضلا عن افتتاح المركز التكنولوجى بمدينة الشيخ زويد.