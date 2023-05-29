انتهاء تشطيبات مكتب بريد الرياض ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

شهدت قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لمبنى مكتب بريد على مساحة 150م، لتقديم كافة الخدمات البريدية لأهالي القرية، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويجري حالياً العمل بمشروع سوق الرياض المطور، والذي يجري تنفيذه على مساحة 2100 متر.

فيما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بالتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر والذي يتضمن تنفيذ عدد من الجهود الميدانية بدائرة المركز، تحت إشراف علي يوسف رئيس المدينة، والذي يتضمن استمرار أعمال النظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز، حيث تم أمس رفع 85طن قمامة بشوارع فاطمة الزهراء وشارع المرور وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع السحارة بالشناوية وشارع جمال عبد الناصر، بجانب تمهيد وتسوية الشوارع بقرية طنسا الملق وإزالة المطبات العشوائية بالقرية، ومتابعة أعمال النظافة بقرية طحابوش.

بينما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية الرياض، وحالة مماثلة بقرية بهبشين ، وذلك ضمن جهود المحافظة للتصدي الفوري لأي محاولة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة قبل تفاقمها.

وفي سياق آخر، انطلقت فعاليات التدريب على مسابقة الصيانة البسيطة للمدارس" smaf"، والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم،ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ، وللعام السابع ، وتستهدف مدارس التعليم الأساسى، لتشجيعها ودعمها في القيام بعمل مميز في مجال الصيانة البسيطة والنظافة بطريقة مؤسسية ممنهجة