حبس سيدتين في سرقة متعلقات قائدي سيارات النقل بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات قائدي سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما).