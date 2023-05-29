ديلي ميل: ليفربول يتقدم بعرض لضم كوندي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تقدم إدارة نادي ليفربول الانجليزي بعرض لنظيرتها في برشلونة من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي جوليس كوندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية بعد الانتهاء من جميع مباريات الدوريات المتبقية، ويستمر حتى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل فإن ليفربول طلب التعاقد مع كوندي في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط دفاعه بداية من الموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن كوندي طلب الرحيل عن برشلونة بسبب عدم رضاه عن مشاركته في مركز الظهير الأيمن ورغبته في اللعب كقلب دفاع، وذلك بالإضافة إلى رغبة النادي في تقليص ميزانية الرواتب خلال الفترة المقبلة لإبرام تعاقدات جديدة، ولكن على الرغم من ذلك فإن برشلونة لن يقبل بأقل من 52 مليون جنيه استرليني مقابل رحيل كوندي.



وأشارت ديلي ميل إلى أن يورجن كلوب متحمس لضم كوندي لصفوف فريقه، محاولًا استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة.

وشارك كوندي في 38 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري وسجل هدفًا وصنع 6 لزملائه.