الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطلين لسرقته سائق تحت تهديد السلاح فى الإسكندرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان بمعاقبة كل من " م.ع.م" و " م.م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات ، مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في واقعة سرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15338 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث ،يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، أنه حال قيام المجني عليه " م.إ.ع" 16 سنة سائق توكتوك ، بممارسة عمله وسيره بالطريق العام ، أستوقفه المتهمان كل من من " م.ع.م" عاطل  و " م.م.م" عاطل ، وطلبا منه توصيلهم ، وخلال سيره استدرجوه الي مكان ارتكاب الواقعة بأن اوهموه برغبتهم في توصيلهم إليه ، وحال وصولهم لوجهتهم ،جذبة المتهم الأول خارج التوكتوك وأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض مطوة في مواجهته مهددا اياه بها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي الدراجة قيادته والتي قادها المتهم الأول وفروا بها هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن قسم شرطة المنتزة ثالث من ضبط المتهمين وبعرضهما علي النيابة ، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

نايات الإسكندرية قسم شرطة المنتزه ثالث بمديرية أمن الإسكندرية

الأكثر قراءة

وصول المتهم بمعاشرة أخته لمحكمة جنايات الفيوم للنطق بالحكم

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تذليل عقبات مشروع الـ 30 مليون بيضة

وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

"الدستور" يكشف كواليس خناقة دونجا وبيسو فى تدريبات الزمالك

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله