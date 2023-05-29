التدريب على مسابقة "SMAF" بمدارس التعليم الأساسي في بني سويف

انطلقت فعاليات التدريب على مسابقة الصيانة البسيطة للمدارس" smaf"، التي تنفذها مديرية التربية والتعليم ببني سويف ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، وللعام السابع وتستهدف مدارس التعليم الأساسى، لتشجيعها ودعمها في القيام بعمل مميز في مجال الصيانة البسيطة والنظافة بطريقة مؤسسية ممنهجة.

وشهد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، جانباُ من فعاليات تدريب القائمين على تنفيذ المسابقة ، والذي نظمته وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، بحضور تامر إبراهيم الدسوقي المشرف العام على مسابقة سماف بالوزارة، وعبد الله أحمد عبد العزيز منسق سماف بالوزارة ، الدكتور محمد حسن مسؤول وحدة دعم اللامركزية بالمديرية

وأوضح وكيل التربية والتعليم أن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي/ إعدادي، ورياض الأطفال "في حالة تواجدها بالمبنى المدرسي" )،مؤكداً على أهمية مشاركة جميع المدارس والاستفادة من جوائز صندوق مكافأة الصيانة البسيطة.

وأشار إلى تكليفه لفرق التقييم بمراعاة الدقة خلال عملية التقييم ، خاصة وأن صندوق مكافأة الصيانة البسيطة للمدارس سماف، يعتبر رافداً وآلية إضافية لتعزيز لامركزية إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة

وأضاف عبد التواب أن اختيار المدارس الفائزة يتم وفق معايير محددة على 3 مستويات: المستوى الأول نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والنوافذ ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة ، وفي حالة تساوي الدرجات يتم اللجوء لمعايير المستوى الثاني ومنها التقدم للاعتماد التربوي وتوفير موارد إضافية بواسطة مجلس الأمناء وتوافر حديقة مستغلة وكونها مدرسة مشتركة أو غير مشتركة ، ثم موقع المدرسة "ريف أو حضر" وعند تساوي الدرجات بعد إضافة درجات المستوى الثاني يتم اللجوء لمعايير المستوى الثالث المتمثلة في الإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة والمبادرات المتميزة للمدرسة

قال محمد حسن مسؤول وحدة دعم اللامركزية بالمديرية إن التقدم للمسابقة يتم من خلال استيفاء استمارة التقدم وتسليمها للجنة سماف بوحدة دعم اللامركزية بالإدارة التعليمية المعنية حيث تختلف الجائزة من مدرسة إلى مدرسة بحسب عدد الفصول وأعداد التلاميذ بها حيث يزيد عدد المدارس المشاركة في المسابقة هذا العام عن 246 مدرسة على مستوى المحافظة.