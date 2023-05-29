الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بركات حمزة.. فنان يبدع فى نحت تماثيل الشخصيات المصرية القديمة (فيديو)

نحت تماثيل
نحت تماثيل

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "بركات حمزة.. فنان يبدع في نحت تماثيل الشخصيات المصرية القديمة".

وأشار التقرير إلى أن احتراف فن نحت تماثيل الشخصيات والرموز المصرية القديمة هي الموهبة التي امتلكها الشاب "بركات حمزة"، الذي لُقب بعاشق الحضارة المصرية بعد أن نحت منتجات فنية رائعة تمثل ملامح أجدادنا القدماء بكل دقة وحرفية. 

وتخرج بركات حمزة في جامعة الأزهر، وكانت بدايته في النحت منذ 12 عامًا، حيث انطلق بأعماله بين أصدقائه في البداية حتى أصبحت تلقى اهتماما كبيرا من محبي النحت. 

وشارك "بركات" في معارض وورش متعددة منها معرض إيزيس بالأقصر، ومعرض همسات رواد الفن الدولي، ومعرض نسمات الإسكندرية، كما أن التحول في موهبته كان مع الالتحاق بمدرسة فرنسية لتعليم فن النحت منذ 8 سنوات لينمي موهبته ويزيد من ابتكاراته، وهو ما جعله مؤهلا كي يصبح مدرسا ومعلما في المدرسة التي تخرج فيها، بعدما حقق نجاحا مبهرا وحصل على المركز الأول في دراسته.

محترف في النحت على العديد من أنواع الأحجار

وأصبح "بركات" محترفا في النحت على العديد من أنواع الأحجار، حيث استخدمها في أعماله وصناعة التماثيل الفرعونية، منها حجر البازلت والمرمر والهامر الأبيض والإلباستر، لأنها تشبه ألوان التماثيل المصرية القديمة.

بركات حمزة نحت الشخصيات المصرية القديمة فنان يبدع

مواد متعلقة

"الأجواء الصيفية مؤثرة".. الأرصاد تكشف ذروة الطقس الحار (فيديو)

"التوتر والبرودة الشديدة".. هانى الناظر يكشف أسباب انتشار الصدفية بالعالم (فيديو)

برلمانية: مشاركة الشباب فى الحوار الوطنى سر نجاحه

"إكسترا نيوز" ترصد معلومات عن معاهد الرعاية الفنية للتمريض بـ3 محافظات

الأرصاد: مزيد من الاستقرار فى الأحوال الجوية.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة (فيديو)

محمد رياض: الحركة المسرحية قادرة على صد «الأفكار المتطرفة» (حوار)

لغز حيّر العلماء.. هل يتغير عمر الإنسان فى الفضاء؟ (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": واشنطن تتوصل لحل مبدئى لأزمة سقف الدين (فيديو)

الأكثر قراءة

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

إلزام 327 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.. 15 أغسطس

الكشف وتوفير العلاج لـ1570 فى 7 تخصصات طبية بقافلة ببنى سويف

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله