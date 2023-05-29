المؤبد لعربجي خطف طفلة وتعدى عليها في كرموز

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق عربة حنطور بالسجن المؤبد مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة ، بعد اتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 256 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز ، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، والتعدي عليها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ، أن المتهم " م.ال.م" سائق عربة حنطور ، قام بصطحاب المجني عليها الطفلة " م.م.ا" 10 سنوات، بأن أوهما بتوصيلها الي أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه ، من خلال توصيلها بالعربة الحنطور وما أن أبتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها،فقام المتهم بتهدديها ، فاستجابت لتهديده حتي وصل بها الي أحد المناطق النائية وتعدي عليها ، وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة، الذي قرر تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة تولت التحقيق ،بان المتهم خطف المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة سنة ميلاديا ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.