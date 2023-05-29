التحقيق فى العثور على جثة طفلة وإصابة والدتها بجرح نافذ بالتجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق فى العثور على جثة طفلة وإصابة والدتها بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الأول .

انتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لمعاينة العثور على جثة طفلة، وإصابة والدتها بجرح نافذ، وأمرت النيابة باستدعاء والد الطفلة وشهود العيان؛ لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث .

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة لأخذ أقوالها حول ملابسات الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين العثور على جثة طفلة وإصابة سيدة بجرح نافذ.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتولت النيابة التحقيق.