الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التوتر والبرودة الشديدة".. هانى الناظر يكشف أسباب انتشار الصدفية بالعالم (فيديو)

التوتر
التوتر

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن أسباب انتشار الصدفية في العالم، قائلًا: من أهم الأسباب التوتر والتعرض المستمر للبرودة الشديدة، وأيضًا تناول بعض أدوية القلب، لافتًا إلى أنه لا يوجد علاقة بين تناول أي نوع من أنواع الأطعمة والإصابة بالصدفية. 

وأضاف الناظر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن ماء سفاجا يساعد على علاج الصدفية بشكل قوي جداً بسبب نسبة الملوحة العالية الموجودة في هذه المياه، فضلًا عن التعرض إلى أشعة الشمس القوية التي تساعد بشكل كبير على علاج الصدفية.

ونصح استشاري الأمراض الجلدية، المصابين بالصدفية بأن يقوموا بزيارة البحر والتعرض لأشعة الشمس في وقت ما بعد الشروق وما قبل الغروب، مع مراعاة عدم التعرض للشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة لتجنب الأشعة الضارة.

الصدفية مرض جلدى غير معدٍ

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أن الصدفية مرض جلدي غير معدٍ، ويأتي نتيجة لخلل جيني وليس من الضروري أن يكون مرضا وراثيا، وقد يصيب الأظافر والجلد، منوهًا بأنه في أغلب الوقت يتم علاج الصدفية عن طريق الكريمات الموضعية، إلا في الحالات الشديدة التي تحتاج إلى علاج آخر عن طريق الحقن أو الأقراص.

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