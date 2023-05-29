الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مكتب توريدات هارب من 21 مليون جنيه غرامات في القاهرة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مكتب توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى 22 قضية "مبانى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 21,066,000 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كان أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 16 يونيو القادم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

 

 

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة وزير التنمية المحلية

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