ضبط عنصر إجرامي بـ2.6 كيلو مخدرات وسلاح ناري في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة المنوفية، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، بندقية خرطوش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ188 ألف جنيه تقريبًا.