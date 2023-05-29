قومي المرأة بأسيوط يستخرج 800 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بالمجان

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة أسيوط ومصلحة الأحوال المدنية، 800 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بالمجان بمختلف قري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط.

وتمكن من استخراج عدد 98 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقريه ببلاو واستخراج عدد 103 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقريه المحمودية واستخراج عدد 156 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم والمعيلات مجانا بقرية كوم بوها بمركز ديروط .. كما تم استخراج عدد 233 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقريه النخيلة واستخراج عدد 87 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقريه المسعودي واستخراج عدد 124بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقريه البلايزه بمركز ابو تيج.

وقالت الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إن فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة يواصل جهوده في تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة و مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر لمحافظ اسيوط لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا.

وأشارت كدواني، إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة اسيوط بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح المعتصم بالله السيوطي عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط أنه فى إطار مبادرة《حياة كريمة》التى أطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لتوفير إحتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فى كل المجالات الخدمية وتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة فإن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط يقدم كافة الاستمارات مجانا بالتعاون مع الأحوال المدنية ويقوم فريق عمل المجلس مع الأحوال المدنية بالانتقال إلى اماكن تجمع السيدات فى القرية المزمع الاستخراج بها كما يتم رفع الغرامات بالكامل عن السيدات.

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