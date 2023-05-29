زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد تعديها على والده وإصابته بعاهة مستديمة

تقدم مهندس ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالكيت كات لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٤٧٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وقال سامح .ص فى دعواه: لم أتخيل مطلقا بأنني متزوج من وحش وليست سيدة، حيث تعدت زوجتي على والدى ذو الخامسة والستون عاما بالضرب المبرح وانهالت عليه بآلة حادة مما تسببت في كسر ذراعه وإصابته بعاهة مستديمة وتركت المنزل وهربت.

وتابع الزوج: تزوجتها منذ ٣ سنوات وأسفر زواجنا عن إنجاب طفل واحد، ولطبيعة عملى السفر الكثير، فكنت أطلب منها الإقامة مع أسرتي خوفا عليها من السكن بمفردها طوال مدة سفرى، وكان هذا السبب الرئيسي في وجود مشاكل وخلافات كثيرة جميعها تنحصر فى مشاكل عائلية تافهة.

وبعد إنجاب طفلنا بدأت تطلب منى الجلوس بمفردها فى شقتنا لكن كنت أرفض واستمرينا فى هذه الخلافات فترة طويلة.

وتابع الزوج: منذ فترة تم القبض على شقيقها فى قضية سرقة وتم حبسه، فكان والدي دائم معايرتها بذلك، بل كان ينعي حظ أحفاده السيئ فى خالهم اللص، فأصبحنا فى مشاكل كثيرة لا تنتهى حتى تفاجأت باتصال هاتفي تخبرني فيه شقيقتى بأن زوجتي تشاجرت مع والدى بسبب معايرته لها وقامت بضربه ضربا مبرحا وتعدت عليه بآلة حادة مما تسببت فى كسر ذراعه وتركيب شرائح ومسامير له.

وبعد فترة حاولت إرجاعها من أجل ابننا لكنها رفضت لذلك لجأت للقضاء لرفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها.