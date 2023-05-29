الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد تعديها على والده وإصابته بعاهة مستديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم مهندس ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالكيت كات لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٤٧٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وقال سامح .ص فى دعواه: لم أتخيل مطلقا بأنني متزوج من وحش وليست سيدة، حيث تعدت زوجتي على والدى ذو الخامسة والستون عاما بالضرب المبرح وانهالت عليه بآلة حادة مما تسببت في كسر ذراعه وإصابته بعاهة مستديمة وتركت المنزل وهربت.

وتابع الزوج: تزوجتها منذ ٣ سنوات وأسفر زواجنا عن إنجاب طفل واحد، ولطبيعة عملى السفر الكثير، فكنت أطلب منها الإقامة مع أسرتي خوفا عليها من السكن بمفردها طوال مدة سفرى، وكان هذا السبب الرئيسي في وجود مشاكل وخلافات كثيرة جميعها تنحصر فى مشاكل عائلية تافهة.

وبعد إنجاب طفلنا بدأت تطلب منى الجلوس بمفردها فى شقتنا لكن كنت أرفض واستمرينا فى هذه الخلافات فترة طويلة.

وتابع الزوج: منذ فترة تم القبض على شقيقها فى قضية سرقة وتم حبسه، فكان والدي دائم معايرتها بذلك، بل كان ينعي حظ أحفاده السيئ فى خالهم اللص، فأصبحنا فى مشاكل كثيرة لا تنتهى حتى تفاجأت باتصال هاتفي تخبرني فيه شقيقتى بأن زوجتي تشاجرت مع والدى بسبب معايرته لها وقامت بضربه ضربا مبرحا وتعدت عليه بآلة حادة مما تسببت فى كسر ذراعه وتركيب شرائح ومسامير له.

وبعد فترة حاولت إرجاعها من أجل ابننا لكنها رفضت لذلك لجأت للقضاء لرفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها.

إصابته بعاهة الاسرة آلة حادة الخلافات الضرب المبرح سيدة

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

كل ما تريد معرفته عن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية