الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. عرض "طومان باي سلطان الحرافيش" على مسرح قصر الأمير طاز

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يستضيف مسرح قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية، عرض مسرحية "طومان باي.. سلطان الحرافيش"، من تأليف طارق عمار وإخراج نور عفيفي، من إنتاج قصر ثقافة منشأة ناصر بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك خلال الفترة من 3 يونيو المقبل وحتى 8 من الشهر ذاته.

والمسرحية بطولة بهاء عصام، طارق حمدى، كريم أباظة، هاني ماهر، مازن محروس، نور زيدان، دينا البدوي، علياء العربي، أحمد حافظ، أمين الشاعر، محمد الشاعر، ماجدة اللبان، هاجر حسن، محمد طارق، آدهم ياسر، وشباب مدرسة الأكاديمية عمر مخيون، مروان بابلو، هبة عصام، حنين، عبدالله حجاج، يوسف زياد، أحمد ماهر، محمد الحلو، وتعليق صوتي الفنان حمزة العيلي، ماكياچ فاطيما محمد، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان أحمد السيد، أشعار بهاء الدين عصام، استعراضات محمد سعد، ستايلست ميار ممدوح، مساعد مخرج نوران إبراهيم، مخرج منفذ مازن محروس، تصميم بامفلت عمر أحمد حمدي، إخراج نور عفيفي.

والعرض عبارة عن بانوراما تاريخية لمصر المحروسة في عصر المماليك، وبداية نهاية دولة المماليك، ومقاومة طومان باي والحرافيش للمحتل العثماني وفيه نرى حب الحرافيش لطومان باي السلطان الإنسان.

قصر الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية طومان باي مسرحية سلطان الحرافيش قصور الثقافة بانوراما تاريخية

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