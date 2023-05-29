الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية فى محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الأحد/الاثنين، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأفاد مصدر أمني بأن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، وذلك حسبما نشر بوكالة “سبوتنيك”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع في محيط دمشق، مشيرا إلى أن الطائرات المعادية نفذت عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

وفي ذات الصدد، قال مصدر عسكري، إنه في حوالي الساعة 23:45 من مساء الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. مؤكدا أن الخسائر الخسائر اقتصرت على الماديات".