"من غير قلق".. كيف يتم اختيار نوع العلاج الطبيعي المناسب؟

هل تعلم أن هناك طريقة طبية تساعدك على استعادة حركتك ووظائف جسمك بدون الحاجة إلى الأدوية أو الجراحة؟ هذه الطريقة هي العلاج الطبيعي، وهو تخصص طبي يعتمد على استخدام عوامل طبيعية مثل الحرارة والبرودة والضوء والماء والتمارين لتنشيط عملية الشفاء في الجسم.

يعتقد البعض أن العلاج الطبيعي ضار وقد يسبب مشاكل صحية خطيرة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فهو من العلاجات الطبية الفعالة، التي تناسب كافة الأعمار وفقاً لما ذكره موقع "health and fitness".

كيف يتم اختيار نوع العلاج الطبيعي المناسب؟

اختيار نوع العلاج الطبيعي المناسب لكل حالة يعتمد على تشخيص الحالة وأهداف العلاج وحاجة المريض، حيث يمكن تقسيم العلاج الطبيعي إلى عدة أنواع، وعادة ما قد تحتوي كلية العلاج الطبيعي على أقسام مختلفة لتشمل هذه الأنواع



العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات المخ والأعصاب:

يركز هذا النوع على علاج المشاكل الناتجة عن إصابات أو أمراض تؤثر على المخ أو الأعصاب، مثل السكتة الدماغية، والشلل، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون، وغيرها.



العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات العظام:

في هذا النوع من العلاج الطبيعي يركز الأطباء على الإصابات، والكسور، والعلاج الطبيعي بعد الجبس والإصابة بالتمزق، حيث يركز هذا النوع على تقوية وتحسين وظائف الجهاز العضلي الهيكلي، بما في ذلك العظام والأربطة والأوتار والمفاصل.



العلاج الطبيعي للشيخوخة:

يركز هذا النوع على مساعدة كبار السن في التغلب على المشاكل التي تصاحب تقدمهم في السن، مثل التهاب المفاصل، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، والسكري، وغيرها.



العلاج الطبيعي للقلب والرئتين:

أكد الخبراء، أن هذا النوع يركز على مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض تؤثر على صحة قلبهم أو رئتهم، مثل ارتفاع ضغط الدم، والانسداد الرئوي المزمن، والتهابات التامور.



العلاج الطبيعي لأمراض خاصة بالنساء:

يركز هذا النوع على مساعدة النساء في التغلب على المشاكل التي تصيبهن بسبب حالات خاصة بهن، مثل سلس البول، وانخفاض شدة عضلات المهبل، وآلام أسفل الظهر أثناء فترة حملهن أو بعده.



العلاج الطبيعي لأمراض خاصة بالأطفال:

في هذا النوع من العلاج الطبيعي يركز الأطباء على مساعدة الأطفال في تحسين قدراتهم التحركية والحسية والإدراكية، خصوصًا إذا كانوا يولدون بإصابات خلقية أو يصابون بأمراض تؤثر على نموهم، مثل التأخر في التطور، أو التشنجات والتوحد.



الإصابات المتعلقة بالرياضة:

يركز هذا النوع على مساعدة المصابين بإصابات ناتجة عن ممارستهم لأنشطة رياضية مختلفة، مثل التواءات المفاصل، أو كسور الأطراف، أو ارتجاجات المخ، كما يسهم في تحسين أداء المحترفين في رياضاتهم من خلال زيادة قدرتهم على التحمل.