عمر خيرت: لا أرفض أغانى المهرجانات.. وأغنية "بنت الجيران" جميلة

أكد الموسيقار الكبير عمر خيرت، عدم اعتراضه على الاستماع إلى أي موسيقى ومن حق كل شخص الاستماع لما يعجبه من الأغاني حتى لو راب أو المهرجانات.

وقال في تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة": "يبقى السؤال هل هذا المؤلف الموسيقى سيعيش أم لا .. ولا يصح إلا الصحيح".

وعن أغنية "بنت الجيران"، قال “أغنية حلوة وهذه الموسيقى لها وقتها وحسن شاكوش صوته حلو، وأحمد سعد صوته جميل جدًا”، كما علق على كلمات أغنية “ملطشة القلوب”، قائلا: "وحشة جدا وأرفض الاسفاف".

تهنئة محمد عبدالوهاب له

وكشف الموسيقار عمر خيرت، عن تلقيه اتصال ذات مرة من الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب لإبداء إعجابه بموسيقى مسلسل “ضمير أبلة حكمت”، متابعا: “تلقيت تليفون وبرد بالصدفة لقيته محمد عبدالوهاب واتصل عليا يهنئني على موسيقى مسلسل ”ضمير أبله حكمت".