لجان السياحة تباشر عملها من الأراضى السعودية لمعاينة سكن الحجاج

قال حمزة عنبى عضو غرفة شركات السياحة، إن لجان وزارة السياحة والآثار متواجدة حاليا بالأراضى السعودية؛ لمعاينة سكن حجاج السياحة، وفقًا للبرامج المبرمة بين شركات السياحة والحاج، وذلك بعد أن انتهت شركات السياحية من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج السياحي المقبل.



وأضاف "عنبى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن انطلاق أولى رحلات الحج السياحي سيكون يوم 25 ذى القعدة الموافق منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن من أكثر العوائق التي تقف حاليا أمام شركات السياحة لإتمام رحلات الحج هو تدبير الريال السعودية، لافتا إلى أنه لم يتم تحويل الأموال اللازمة لشركات السياحة رغم حصول الشركات على موافقات من البنك الأهلي وبنك القاهرة لتدبير الأموال اللازمة؛ لإتمام الاتفاقيات مع الجانب السعودي لرسوم السكن والنقل وغيرها من الخدمات التى ستقدم للحجاج خلال موسم الحج المقبل.



يذكر أن حصة الحج السياحي تصل إلى 16 ألف تأشيرة مقسمة إلى برامج حج سياحى لمستوى خمس نجوم وبرامج حج سياحى للمستوى الاقتصادي طيران وبرامج حج سياحى للمستوى البرى.



وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه يمكن للمواطنين عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19684 التقدم بأي شكوى في حال مخالفة التعاقد مع شركة السياحة، حيث يتم استقبال كافة استفسارات وشكاوى المواطنين للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها؛ وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين المصريين وصونًا لكرامتهم بالخارج.



كما يمكن لأي مواطن البحث عن شركات السياحة من خلال الدخول على بوابة الإدارة المركزية للشركات، ويقوم بالبحث عن الشركة التي سيتعاقد معها وتظهر له كافة بيانات الشركة كاملة.



ووجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة توفير كافة الخدمات إلى حجاج شركات السياحة وعدم التلاعب بأسعار الحج السياحي.