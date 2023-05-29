الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة فى حادث ملاهى الإسكندرية

النيابة العامة
النيابة العامة

في قرار جديد من النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة الإسكندرية، لمعاينة ملاهي مركزٍ تِجاريٍّ بالإسكندرية، لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولًا لسبب حدوث واقعة سقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بالملاهي وإصابة ستة أشخاصٍ.

 

وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بملاهي مركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية، وإصابة ستة أشخاصٍ من جرّاء ذلك، فأجرت معاينةً لمسرح الواقعة، وشاهدت آلات المراقبة المطلة عليها، والتي وثّقت لحظة سقوطها، كما استمعت لشهادة خمسةٍ من شهود حدوث الواقعة، والذين أكّدوا سقوطها أثناء تشغيلها عقب انكسار الحامل الخاصّ بها، وإصابة بعضٍ من مستقلّيها.

 

وأطلعت النيابة العامة على عقد تشغيل وصيانة تلك اللعبة، وسألت خمسةً من مسئولي المركز التجاريّ والملاهي، حيث وقفت على تسبّب مدير صيانة الملاهي ومشرف التشغيل فيها بإهمالهما في حدوث الواقعة، واستجوبتهما فأنكرا ما نسب إليهما، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما شكّلت لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولًا لسبب حدوث الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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