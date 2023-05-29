برلمانى: لقاء الرئيس بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة بالدور التنويرى والحضارى لمصر

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، قائلًا: إنها رسالة بالدور التنويري والحضاري لمصر والدعم اللامحدود لمكتبة الإسكندرية، تأكيدًا لدورها على مر العصور ورمزيتها بالنسبة للعالم.

وقال "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والعلماء والمفكرين والمثقفين الأجلاء، رسالة باهتمام مصر بالعلم والتنوير والوسطية، وأن تظل المكتبة مصدر إشعاع حضاري عابر للعصور.

ولفت نائب الإسكندرية، أن زيارة الرئيس السيسي لمكتبة الإسكندرية يأتي انطلاقًا من الإيمان بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، وجهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، والخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري.



وأكمل النائب الصافي عبد العال، أن مكتبة الإسكندرية تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، وتعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأوضح أن لقاء السيسي واجتماعه بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خطوة نحو المستقبل ورسالة باستمرار الدعم للمكتبة، واستمرار النور والإشعاع الحضاري منها لكل أنحاء العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددًا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمكتبة ولدورها المهم، ومشيرًا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها.