الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة بالدور التنويرى والحضارى لمصر

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، قائلًا: إنها رسالة بالدور التنويري والحضاري لمصر والدعم اللامحدود لمكتبة الإسكندرية، تأكيدًا لدورها على مر العصور ورمزيتها بالنسبة للعالم.

وقال "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والعلماء والمفكرين والمثقفين الأجلاء، رسالة باهتمام مصر بالعلم والتنوير والوسطية، وأن تظل المكتبة مصدر إشعاع حضاري عابر للعصور.

ولفت نائب الإسكندرية، أن زيارة الرئيس السيسي لمكتبة الإسكندرية يأتي انطلاقًا من الإيمان بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، وجهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، والخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري.

وأكمل النائب الصافي عبد العال، أن مكتبة الإسكندرية تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، وتعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأوضح أن لقاء السيسي واجتماعه بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خطوة نحو المستقبل ورسالة باستمرار الدعم للمكتبة، واستمرار النور والإشعاع الحضاري منها لكل أنحاء العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددًا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمكتبة ولدورها المهم، ومشيرًا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية النائب الصافي عبد العال كبار العلماء والمفكرين مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس مدير صيانة ملاه ومُشرفِ التشغيلِ لتسببِهِما في إصابةِ 6 بالإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة أعادت أبنائي للمدارس مرة أخرى

تفاصيل مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير بالمنوفية

بخصومات 50%.. انطلاق مهرجان العيد في مول الفرما ببورسعيد

محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى