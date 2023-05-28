الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"خلافات الجيرة" تصيب 4 أشخاص في مشاجرتين بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرتين بقريتي صفط الشرقية وطوه في غرب مركز المنيا، بسبب خلافات الجيرة، حيث تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بقرية تله، بسبب خلافات الجيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة "طه.ع" 52 عاما، "عبد الحفيظ.م" 35 عاما، وشقيقه "عمرو" 27 عاما، وتم نقل المصاب الأول إلي مستشفي التأمين الصحي والثاني والثالث للمنيا العام، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كما استقبل مستشفي المنيا العام "أحمد.ش" 40 عاما، مقيم بقرية طوه، التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مصاب بجروح وسحجات وكدمات، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين إصابته خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة.
 تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين، وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المنيا إصابة 4 أشخاص مشاجرتين متفرقتين بسبب خلافات الجيرة قريتي صفط الشرقية وطوة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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