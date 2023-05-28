"هتبيعوا العاصمة الجديدة؟".. أحمد موسى يوجه سؤالًا لرئيس شركة العاصمة الإدارية

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالًا إلى طارق عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بخصوص بيع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

ورد عباس خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هنبيع إيه في العاصمة، إحنا بالفعل بنبيع أراضي ومشروعات في العاصمة، لكن مش هنبيع الشركة".

وأضاف أن شركة العاصمة الإدراية حجمها كبير جدًا، متابعًا: "إحنا بنبيع أراضي لكن الشركة نفسها ليست للبيع".

وتابع: "لكن مستقبلًا ممكن طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم في البورصة"، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء شركات تابعة متخصصة سواء في إدارة المباني والمرافق أو شركات استثمارية للمشروعات.