الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هتبيعوا العاصمة الجديدة؟".. أحمد موسى يوجه سؤالًا لرئيس شركة العاصمة الإدارية

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالًا إلى طارق عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بخصوص بيع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

ورد عباس خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هنبيع إيه في العاصمة، إحنا بالفعل بنبيع أراضي ومشروعات في العاصمة، لكن مش هنبيع الشركة".

وأضاف أن شركة العاصمة الإدراية حجمها كبير جدًا، متابعًا: "إحنا بنبيع أراضي لكن الشركة نفسها ليست للبيع".

وتابع: "لكن مستقبلًا ممكن طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم في البورصة"، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء شركات تابعة متخصصة سواء في إدارة المباني والمرافق أو شركات استثمارية للمشروعات.

العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الاعلامي احمد موسى برنامج على مسؤوليتي على مسؤوليتي

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي: مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية (حوار)

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يتفقد جامعة المنصورة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى