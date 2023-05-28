قابيل وهابيل.. أخ يتخلص من شقيقه بسبب الميراث في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية غموض مقتل موظف بالألومونيوم بنجع حمادي.

وأوضحت التحريات أن خلافات على الميراث بين المجني عليه وشقيقه، دفعت المتهم للتخلص من شقيقه بعدة طعنات ، أودت بحياته.

ولقي موظف بالألومونيوم، الأحد، مصرعه، بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع علي أبو الحمد عبد الرازق، 47 عاما، موظف بالألومونيوم، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.