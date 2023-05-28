الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"المصريين الأحرار" يشارك احتفالية كنائس زويلة بذكرى دخول المسيح

ريمون ناجي خلال الاحتفالية
ريمون ناجي خلال الاحتفالية

شارك حزب المصريين الأحرار احتفالية كنائس زويلة الأثرية بعيد دخول المسيح أرض مصر.

حضر عن الحزب الكاتب ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، ووفدا مرافق له، وذلك لمشاركة الاحتفال بدعوة كريمة من المنظمين.

كما هنأ «ناجى» كهنة ورعاة الكنيسة وشعبها بتلك الذكرى المباركة احتفالًا بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وواحدة من المواقع التي زارها المسيح والعائلة المقدسة لتكون إرثًا روحيًا ومقصدا سياحياً عالمياً.

ونقل تهنئة عصام خليل، رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام للبابا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة ورعاة الكنيسة وشعبها.

أسقف عام كنائس وسط القاهرة اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان البابا تواضروس ا البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

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