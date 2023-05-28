أحمد موسى عن إنشاء قصر رئاسى فى العاصمة الإدارية: "هو حد بياخد حاجة معاه"

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمشروعات الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية بُني بواسطة شركة صينية بقرض صيني بقيمة 2.6 مليار دولار على 10 سنوات.

وتابع: "البرج يغطي تقريبًا أكثر من 50% من قيمة القرض الصيني"، مشيرًا إلى أن عمل جميع أعضاء الحكومة المصرية بداية من 30 يونيو المقبل سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن إنشاء قصر رئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة قال موسى: "هذا قصر الحكم وليس رئيسًا بعينه، محدش بياخد حاجة معاه، مثله مثل قصر الاتحادية والقبة".