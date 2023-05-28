الأحد 28 مايو 2023
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إبداع أحمد حسام وفريقه "دو ري مي" في إنشاد الأغاني الوطنية (فيديو)

جريدة الدستور

حل المايسترو أحمد حسام وفريقه من الأطفال "دو ري مي"، ضيوفًا على الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار".

وأكد المايسترو أحمد حسام، حرصه على تعليم النشء الصغير والبراعم، حب البلد في مضمون الأغاني الكلاسيكية، الساكنة في وجدان كل عربي، مردفا: "الأولاد بيغنوا بحب وشغف للبلد، وعارفين كل كلمة بيقولوها".

وأوضح المايسترو أحمد حسام، أن كل الطفل من الفريق، له بصمة صوت، منهم من يمتلك صوت عريض، ومنهم من يمتلك صوت قوي، لافتًا إلى أنه يغني ويلحن معهم، ولا يتركهم يسمعون الأغاني من المصدر، حتى يتشكل اللحن من خلال أصواتهم، وعندما يغنون يحسون أنهم مبدعين وليسوا مقلدين.

وتألق الفريق في غناء مجموعة من الأغاني الوطنية، هي "ياللي عاش حبك يعلم"، و"اسلمي يا مصر"، و"أنا مهما خدتني المدن"، و"دولا مين"، و"فيها حاجة حلوة"، و"يا حبيبتي يا مصر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، و"ايد لوحدها متسقفش".

 

فريق دو ري مي المايسترو أحمد حسام اخر النهار الأغاني الوطنية

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