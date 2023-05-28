الرئيس الفلسطينى يهنئ رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال الرئيس عاس في برقية التهنئة "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم حزب العداله والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب أبو مازن عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.