الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى بدران يحذر من العاصفة الترابية: جرام التراب به 500 نوع جراثيم

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

حذر الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، من العواصف الترابية التى تمر بها البلاد، موضحًا أن التراب يحمل غبار وحبوب لقاح ومخلفات حيوانات الشارع، وحيوانات المزرعة، ومخلفات فئران، إضافة إلى ملوثات الجو الأخرى”.


وأشار عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إلى أننا نتعرض للأتربة حتى وإن كان الباب مغلق، وذلك عن طريق ملابسنا، وشعرنا، والأقمشة.

وأردف: "لازم نأخد بالنا من المفروشات فى البيت، ونغيرها لأنها مرتع للجراثيم، ويجب ننظف أول بأول،  ونقلل الخروج، وإذا خرجنا نلبس الكمامة، ويجب التوقف عن ارتداء عدسات لاصقة، ونقص أظافرنا، حتى لا تنقل الجراثيم".

وكشف أن الجرام الواحد من الأتربة يمكنه أن يحمل 500 نوع مختلف من الجراثيم.

ووضع خطة، لاتباعها في حال التعرض للأتربة، خاصة تعرض  الأطفال والرضع، لأنهم الأكثر نشاطا، ومناعتها ضعيفة، ودول أهم حاجة لازم نحافظ عليهم ولو عندهم أعراض لابد من استشارة الطبيب، وعدم التساهل مع أي أعراض رشح".

ونصح بتناول الأغذية الغنية بفيتامين سي، لأنهم وجدوا أن من يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين سي يقل دخولهم المستشفى، منوهًا أن الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي: “الفراولة، الجوافة، البرتقال، الكيويـ الفلفل الألوان، البقدونس، والزعتر، والليمون”.

وأشار إلى أن التدخين يزيد من مضاعفات التعرض للعواصف الترابية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

مجدي بدران العاصفة الترابية

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