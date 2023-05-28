الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء اليوم على ملعب التتش، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وواصل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدٍ على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.

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