نجار بدرجة فنان.. شارك في صناعة يخت فاتن حمامه (فيديو وصور)

“شارك في صناعه العديد من اليخوت منها يخت الفنانة فاتن حمامة والعديد من اليخوت التي خرجت من ورش هيئة قناة السويس”.. الفنان محسن السيد الشافعي تخرج في مركز تدريب هيئة قناة السويس "الافرنتية" عام 1985 بقسم نجارة السفن وابن مدينه بورفؤاد ذات الأجواء والمباني الأوروبية.

"محسن" عاشق للنجارة منذ صغره، احترف صناعة اليخوت والمراكب من خلال عمله في ورش هيئة قناة السويس، قبل أن يفتتح مشروعه الخاص “ورشة النجارة” ليواصل حرفته داخل المنزل خلال فترة المساء، ويصنع فيه النماذج المجسمه لليخوت والمراكب العملاقة ولكن هذه المرة في شكل مصغر يمكن اقتنائه داخل المنزل.

وعن اليخوت الحقيقية التي شارك في صناعتها الفنان محسن داخل ورش هيئة قناة السويس وترسانتها منها لانشات العمل التابعه للهيئة من الخشب وايضا يخوت مثل يخت الفنانة والعديد من القطع البحرية التي مازالت في الخدمه بالمجري الملاحي لقناة السويس.

"محسن" قال لـ"الدستور" إنه صمم الكثير من المجسمات منها مبني قبة "هيئة قناة السويس" الاثري المتواجد ببورسعيد، كما صمم مركب “تيتانك” نظرا لكونها تحفة فنية لا يمكن لفنان يحب تصميم النماذج إلا أن يصممها لكونها ايقونه فنية، مشيرًا الي أنه ابتعد فترة كبيرة عن هوايته في تصميم النماذج قبل أن يصاب بانزلاق غضروفي لينصحه الطبيب بضرورة الاكتفاء بعمله في صناعه السفن صباحا وإغلاق الورشة الخاصة به للحصول علي فترة راحة خلال تواجده في المنزل.

وتابع "محسن" لم أتمكن من تنفيذ تعليمات الأطباء، وقررت العودة لممارسة هوايتي فقمت بالعوده لهوايتي القديمة وهي تصنيع مجسمات السفن، مُشيرًا إلى أنه على مدار 7 سنوات قام خلالها بتدريب نفسه على صناعة المجسمات حتي أصبح ينفذ المجسم من خلال رسم فني بمساعدة زملائه من المهندسين حتي احترف صناعة مجسمات طبق الأصل لليخت أو المركب الأصلية الكبيرة التي تبحر في المياة والبحار والمحيطات.

وعن المعارض التي شارك فيها، قال “محسن” إنه شارك في معرض مرور 150 عامًا علي انشاء قناه السويس برعاية الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق بدار الاوبرا.

وأضاف أنه شارك في عدة معارض منها معرض الفنون الدائم السنوي بالاوبرا المصرية وبقصر ثقافة بورسعيد وشاركت في معارض الفنون التي تقام بالتزامن مع عيد بورسعيد القومي كل عام، وحصل علي جوائز وتكريم من موقع مبدعون وموقع فنانون في الوطن العربي والأكاديمية العربية للفنون التشكيلية.

وقال “محسن” إن مهنه صناعة النماذج في طريقها الاندثار لكون مصر كلها فيها ثمانيه اشخاص فقط وكنت اتمني أن يتم دعم تلك الحرفة عن طريق فتح اقسام لها في المدارس الصناعيه من أجل إخراج جيل جديد وهو جيل صانعي النماذج المصغرة كا حرفة متميزة كا حرفة الزخرفة والنحت وغيرها من الحرف التي تلاقي اهتمام واسع ولها مراكز تدريب

وأشار أنه علي استعداد لتدريب من يريد تعلم هذه الحرفة حتي لا تختفي مع مرور الزمن خاصة أن عدد المهتمين بيها قليل جدا لا يتجاوز الثمانية أشخاص في كل مصر مع العلم أن هناك دول أخري مهتمه جدا بتلك الحرفة وتنظم لها معارض سنوية دولية.