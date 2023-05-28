الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: أهم ما يميز الحوار الوطني زيادة المساحات المشتركة والتوافق

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فتح العديد من الملفات، والموضوعات التي يتم طرحها تلقى قبولًا من كل المشاركين.

وأضاف الكشكي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن أهم ما يميز الحوار الوطني هو زيادة المساحات المشتركة والتوافق.

وأشار إلى أن مشهد افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو تم تغطيته من وسائل الإعلام العالمية، مضيفًا: "شاهدنا في الصفوف الأولى رموز المعارضة، والحوار الوطني فرض أمر مهم جدًا وهو إدارة الحوار والخلاف في الوقت نفسه".

وأكد أن الحوار الوطني فرض لغة الاحترام الآراء بين الجميع، وقبول آراء الأخرين. 

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