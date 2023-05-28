بعد مؤشرات أولية بفوزه.. أمير قطر يهنئ أردوغان بالفوز فى الانتخابات

أشارت النتائج تشير إلى فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة التركية بعد فرز 98% من الأصوات، لفترة جديدة تنتهي في عام 2028.

وهنأ امير قطر الشيخ تميم بن حمد، أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية.

وكتب على حسابه بموقع تويتر: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

وبدأ أنصار الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، قبل قليل، في الاحتفال أمام مقر الحرية والعدالة في العاصمة أنقرة جراء فوز أردوغان وفق النتائج الأولية من فرز الصناديق في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية التركية.

وتجاوزت نسبة التصويت لأردوغان حتى اللحظة 52% وبقي عدد قليل جدًا من الصناديق لم يعلن عن نتائجها.