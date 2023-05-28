العلاج الحر بالدقهلية يوصي بغلق 8 منشآت طبية مخالفة

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 138 منشأة من الحملات، تشمل 70 عيادة خاصة، و 14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزاً طبياً ومعملاً، كما تم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشأت وفتح6 أخرى.

وأشار د.فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المؤتمر الاسبوعي الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات والمستويات الوظيفية والموقف التنفيذي لملفات العمل في كل ادارة حسب طبيعة العمل المكلفة بها ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد مختار ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة ورعاية الاشجار في اطار مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة، كما وجه بسرعة الانتهاء من توفير باقي الاراضي اللازمة لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" في مرحلتها الثانية بالمراكز الخمسة المقرر تنفيذ المبادرة بها.

IMG-20230528-WA0064

IMG-20230528-WA0063