الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "بلوموندو"

حسن الرداد
حسن الرداد

يجري النجم حسن الرداد التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد وذلك بعد أن استقرت الشركة المنتجة على اسمه ليكون "بلوموندو" ومن المقرر أن ينطلق تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة. 

فيلم "بلوموندو" من تأليف حازم ومحمد ويفي ومن إخراج ياسر سامي وإنتاج سامر المحضر ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم أفلام الصيف الحالي 2023، ويجري مخرج العمل والشركة المنتجة في الوقت الحالي على التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

وكان حسن الرداد تعاقد أيضًا الفترة الماضية على فيلم جديد يحمل اسم "بطل جيله" من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويشارك في البطولة كل من مي عمر ومحمد سلام على أن يتم تصويره أيضا خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال حسن الرداد السينمائية

وكانت آخر أعمال النجم حسن الرداد السينمائي فيلم “تحت تهديد السلاح” والذي عرض بدور العرض السينمائية في شهر نوفمبر العام الماضي وحقق إيرادات قوية بشباك التذاكر وقتها.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

ويُتهم الرداد في جريمة قتل خلال أحداث فيلمه الجديد، حيث يظهر في دور صاحب معرض سيارات، ويواجه العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق. 

يشار إلى أن فيلم تحت تهديد السلاح من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

النجم حسن الرداد بلوموندو الرداد فيلم بلوموندو أفلام الصيف ا بطل جيله فيلم “تحت تهديد السلاح”

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