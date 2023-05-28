الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن تعديلات قانون ضريبة الدمغة: "المليان يُكب على الفاضى"

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البرلمان عقد جلسة ساخنة جدًا بحضور وزير المالية محمد معيط، حول تعديل ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من الملاهي.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المناقشة لتعديلات هذه القوانين الثلاثة كانت بهدف أن الحكومة تبحث عن موارد جديدة تضاف لخزينة الدولة، متابعًا: "النواب خدوا الحكومة غسيل ومكوة".

ولفت محمد الباز إلى أن الحكومة بررت تعديل 3 مواد في قانون الضرائب بهدف جمع 5 مليارات جنيه، معلقًا: "لو الفلوس دي مجتش من خلال الضرائب هتيجي من قروض في الوقت ده اللى عندنا مشكلة في الاستثمار".

وتابع: "هل التعديلات في قانون الضرائب تمس المواطن محدود ومتوسط الدخل؟ لا، ولكن دي تمس فئة طبيعي المفروض تدفع، والمليان يكب على الفاضي".

وعاتب "الباز" النواب المعترضين على التعديلات، قائلًا: "مينفعش عينك تكون على تصفيق الناس وتغفل وتتجاهل مصالح الدولة".

 

محمد الباز محمد معيط ضريبة الدمغة رسم تنمية موارد الدولة

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